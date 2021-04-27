Премьер-министра оштрафовали за то, что он не надел защитную маску во время заседания

Прают Чан Оча не надел маску во время заседания и получил шквал критики в соцсети. Фото: thailand-news

Премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча оштрафовали на 6 тыс. бат – 5,3 тыс. грн.

Он не надел маску во время встречи со своими советниками по поводу закупки вакцин против коронавируса, пишет Bangkok Post.

Жалобу на премьер-министра в полицию подал губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подумал, что здесь нет коронавируса" - футболист поделился впечатлением об Украине

В мэрии начали расследование после того, как в соцсетях жестко раскритиковали премьера за отсутствие карантинных ограничений во время заседания.

Прают Чан-Оча сидел без защитной маски, в то время как все остальные их надели.

Власти Бангкока ввели обязательное ношение масок. Это необходимо, даже если в автомобиле находится не более одного человека.

Всего в Таиланде подтвердили более 50 тыс. случаев коронавируса, 140 – летальные.

В индийском штате Махараштра фабрика производила матрасы с грязных использованных защитных масок. Нарушителей выявила полиция.