Премьер-министр заразился Covid-19

В начале мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Фото: Flickr

Тест на коронавирус премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля оказался положительным.

На данный момент он самоизолировался, сообщает Politico. Издание отмечает, что коронавирус у Беттеля выявили через два дня после того, как он посетил саммит Европейского совета с другими национальными лидерами ЕС.

В офисе премьера Люксембурга заявили, что ни один из других европейских лидеров не входил в число "близких контактов" Беттеля, так как были соблюдены такие меры предосторожности, как ношение масок и социальное дистанцирование.

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Ксавье Беттелю 58 лет, его симптомы — повышенная температура и головная боль — оцениваются как легкие, передает Luxemburger Wort. Он планирует оставаться в режиме самоизоляции в течение 10 дней и продолжать работать. В начале мая Беттель получил первую дозу вакцины AstraZeneca.

Ранее эпидемиолог заявила, что штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды.