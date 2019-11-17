Премьер-министр Чехии появился на годовщине Бархатной революции в галстуке с российским триколором

Бабиш появился в экстравагантном галстуке. Фото: РБК

Премьер-министр Чехии на мероприятиях, посвященных годовщине Бархатной революции, появился в галстуке в цветах российского флага.

"Премьер-министр Андрей Бабиш во время воскресных празднований годовщины протестов против коммунистического тоталитаризма, надел галстук с российским триколором, но позже сменил его на чешский", – пишут чешские СМИ.

В галстуке с российским триколором глава правительства появился во время возложения цветов на Народном проспекте в Праге. Однако позднее, выступая в Национальном музее, он уже был в галстуке с "правильным" чешским триколором.

Российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, но отличаются порядком их размещения. В чешском триколоре это белая, красная и синяя горизонтальные полосы, а в российском — белая, синяя и красная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Чехии заявил, что Крым - российская территория

Чехия отмечает 17 ноября 30-летие Бархатной революции. Участие и в праздничных мероприятиях приняли главы правительств Словакии, Польши, Венгрии, а также президент немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле.