Премьер умер от коронавируса

Премьер Эсватини Амвросий Дламини / Getty Images

Премьер-министр африканской страны Эсватини 52-летний Амвросий Дламини умер от коронавируса на 4 недели болезни.

Лидер крошечной абсолютной монархии с 1 декабря лечился в соседней ЮАР. Об этом пишет The Independent.

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Хотя в официальном заявлении правительства не упоминается точная причина смерти, в Дламини был положительный результат на коронавирус с 16 ноября. Позже было объявлено, что главу правительства будут лечить в ЮАР, чтобы ускорить выздоровление. В то время власти заявляли, что состояние больного стабильное и он хорошо реагирует на лечение.

Ряд мировых лидеров болел коронавирусом. В частности президент США Дональд Трамп, британский премьер Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару. Это едва ли не первый случай, когда мировой лидер умер от Covid-19.

Дламини назначили премьером Есватини в ноябре 2018-го. До этого он работал в банковской сфере более 18 лет. В частности, был управляющим директором Eswatini Nedbank Limited.

По данным министерства охраны Есватини, в стране, где живет около 1,2 млн человек, зарегистрировано 6768 случаев заболевания коронавирус, 127 человек скончались. Южноафриканская страна Эсватини называлась Свазилендом до октября 2018-го. Это одна из последних абсолютных монархий в мире. Граничит с Мозамбиком и ЮАР.