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понедельник, 22 марта 2021 11:06

Премьер Словакии может уйти в отставку из-за скандала с закупкой российской Covid-вакцины

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Премьер Словакии может уйти в отставку из-за скандала с закупкой российской Covid-вакцины
Игорь Матович может уйти в отставку. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Игорь Матович может уйти в отставку из-за скандального решения купить российскую вакцину "Спутник V" в обмен на "обещание" отдать Закарпатье РФ.

Это он сделает, чтобы положить конец хаосу в коалиции страны, пишет DW.

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Матович занимает должность в течение года. Он уйдет в отставку при условии, если его партнеры из четырехпартийной коалиции согласятся оставить ему место в Кабинете министров.

"Если партнеры по коалиции выполнят обязательства, которые они публично объявили, а это то, на чем основываются наши требования, я готов уйти с поста председателя Кабинета министров и работать, как один из ее членов", - прокомментировал Матович.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с РФ.

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Дата
22
марта

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