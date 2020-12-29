Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube

Трогательный ролик французской организации 30 Millions D'Amis Foundation, который рассказывает о брошенной хозяином собаке, собрал в Youtube почти миллион просмотров. Ролик длится полторы минуты и показывает в ретроспективе печальную историю хозяина и его собаки.

В организации хотели показать, что в отличие от людей, животные не способны изменять. Люди могут относиться очень жестоко к своим животным-компаньонам и выбрасывать, когда те надоели или стали неудобными.

30 Millions D'Amis Foundation - это зарегистрированная благотворительная организация, которая борется на многих фронтах с целью защиты животных, а также воспитание у молодого поколения уважения ко всем формам жизни. Уникальная во Франции по объему своей деятельности и способности мобилизовать общество в целом в пользу дела животных. Ее борьба на местах и ​​большие кампании по повышению осведомленности делают ее ключевым игроком в мире защиты животных.

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30 Millions D'Amis Foundation также помогает изменить законодательство в пользу животных. Ее деятельность не ограничивается Францией, а также распространяется за рубежом: это високомобилизованная команда, которая очень активно работает в социальных сетях.

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