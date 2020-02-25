"Празднование жизни": в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта

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В Лос-Анджелесе около 30 людей почтили память пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины.



Церемония под названием "Празднование жизни" состоялась на арене Staples Center - родном стадионе Брайанта, где он выступал на протяжении большей части своей карьеры в команде "Лос-Анджелес Лейкерс".

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С речью выступили вдова Брайанта Ванесса и американский телеведущий Джимми Киммелл.

Также слова в память о легенде баскетбола сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями, а на большом экране показывали самые яркие моменты из игровой карьеры спортсмена.

Девять человек находились на борту вертолета, разбившегося 26 января в американском штате Калифорния. Никто не выжил. Среди погибших - американский баскетболист 41-летний Коби Брайант и его дочь Джианна Мария, 13 лет. У Брайанта осталась жена 38-летняя Ванесса и дочери 17-летняя Наталья, Бьянка, 3 года, и 6-месячная Кэри.