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вторник, 25 февраля 2020 09:11

"Празднование жизни": в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта
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Американский баскетболист 41-летний Коби Брайант и его дочь Джианна-Мария, 13 лет погибли в конце января в крушения в Калифорнии
Фото: aspi.com.ua
В Лос-Анджелесе фаны почтили память с пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины
В Лос-Анджелесе фаны почтили память с пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины
В Лос-Анджелесе фаны почтили память с пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины
В Лос-Анджелесе фаны почтили память с пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины

В Лос-Анджелесе около 30 людей почтили память пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации США Коби Брайанта и его дочери Джины.

Церемония под названием "Празднование жизни" состоялась на арене Staples Center - родном стадионе Брайанта, где он выступал на протяжении большей части своей карьеры в команде "Лос-Анджелес Лейкерс".

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С речью выступили вдова Брайанта Ванесса и американский телеведущий Джимми Киммелл.

Также слова в память о легенде баскетбола сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями, а на большом экране показывали самые яркие моменты из игровой карьеры спортсмена.

Девять человек находились на борту вертолета, разбившегося 26 января в американском штате Калифорния. Никто не выжил. Среди погибших - американский баскетболист 41-летний Коби Брайант и его дочь Джианна Мария, 13 лет. У Брайанта осталась жена 38-летняя Ванесса и дочери 17-летняя Наталья, Бьянка, 3 года, и 6-месячная Кэри.

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