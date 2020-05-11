Правозащитники отчитались о преступлениях Путина в Сирии

Зафиксировали 18 военных преступлений. Фото: Reuters

18 раз военные действия российских и сирийских правительственных войск на северо-западе Сирии были военными преступлениями.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International. Эти 18 нападений осуществляли от мая 2019 до февраля 2020-му в провинции Идлиб и на близлежащих территориях, которые контролировала оппозиция, сообщает "Радио Свобода".

Целями атак российских или сирийских правительственных войск были медицинские объекты и школы.

Большинство обстрелов произошла во время последнего наступления сирийских правительственных сил в январе и феврале 2020 года. Тогда погибли около 500 гражданских жителей, около 1 млн стали перемещенными лицами.

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Эти нападения, нацеленные на гражданских жителей и гражданскую инфраструктуру, составляют преступления против человечности.

Правозащитники проверили правдивость своих данных и направили письма со своими выводами к постоянным миссий Сирии и России при ООН.

Директор ведомства Виктор Золотов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным впервые официально заявил, что ограниченный контингент войск Росгвардии проходит службу в Сирии.