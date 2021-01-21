Правоохранители провели масштабную операцию против мафии

Правоохранители Италии провели операцию по задержанию участников мафиозного клана Ндрангета.
В рамках операции задержали 48 человек. Об этом сообщает ANSA.
13 задержанных поместили в следственные изоляторы, еще 35 будут находиться под домашним арестом. В спецоперации приняли участие около 200 правоохранителей, при поддержке служебных собак и вертолета.
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Среди задержанных есть госслужащие, подозреваемые в связях с кланом и влиятельными бизнесменами.
Ндрангета считается самым мощным кланом итальянской мафии, который контролировал значительную часть торговли кокаином в Европе. В январе этого года начался масштабный судебный процесс над мафией. В деле фигурируют 355 обвиняемых, более 900 свидетелей и 400 адвокатов.
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