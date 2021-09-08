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среда, 08 сентября 2021 12:40

Правительство запустит отдельный транспорт для Covid-вакцинированных пассажиров

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Правительство запустит отдельный транспорт для Covid-вакцинированных пассажиров
Для вакцинированных людей запустят отдельный транспорт. Фото: Photostock

Латвийское правительство планирует ввести отдельный транспорт для вакцинированных от коронавируса пассажиров.

При входе нужно предъявить Covid-сертификат или отрицательный тест, передает Delfi.

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В поездах могут быть отдельные вагоны для вакцинированных людей. Пассажиры в таком транспорте могут не носить защитные маски.

Также правительство Латвии решило повысить допустимую заполняемость общественного транспорта с 65% до 80%. На региональных рейсах салон транспорта позволили заполнить на 85%.

40-летний Бенджамин Ґлинн из Великобритании приехал в Сингапур и отказывался там носить защитную маску. Местный суд приговорил нарушителя к шести неделям тюрьмы.

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08
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