Правительство утвердило обязательную вакцинацию медиков и новые коронавирусные правила

Во Франции утвердили закон о коронавирусных правилах. Фото: shutterstock

26 июля правительство Франции утвердило закон о "паспортах здоровья" и обязательной вакцинации от коронавируса медицинских работников.

Об этом сообщило информационное агентство AP.

Отныне во Франции, чтобы посетить рестораны, кинотеатры и любые другие массовые мероприятия нужно предъявить "паспорт здоровья". Это касается и внутренних поездок по стране. Сначала это требование применяется ко всем взрослым граждан, но с 30 сентября будет распространяться на всех, кто старше 12 лет.

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Также закон требует обязательную вакцинацию медицинских работников до 15 сентября. Если этого не произойдет, непривитых медиков отстранят от работы.

Чтобы получить "паспорт здоровья" гражданин должен подтвердить полную вакцинацию от Covid-19 или иметь недавно полученный отрицательный тест на коронавирус, или недавно вылечиться от вируса. Сертификат может быть в бумажном или цифровом виде.

Во Франции вандалы разгромили и ограбили два центра вакцинации от коронавируса на фоне усиления карантинных ограничений. Инцидент произошел на выходных, когда более 100 тыс. человек вышли на улицы страны. Они собрались на демонстрации, чтобы осудить новые коронавирусные правила. Речь идет об обязательной вакцинации медицинских работников и введение пропусков в большинство общественных мест.