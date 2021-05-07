Правительство отменяет масочный режим на улицах

В Польше отменили масочный режим на улице. Фото: rbc.ua

С 15 мая в Польше отменяют масочный режим на улице.

Об этом сообщило издание Wydarzenia.

Маски можно будет не носить при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Также маски разрешили не надевать молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.

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Ограничения будут действовать в помещениях, транспорте, на кладбищах, на парковках.

В Польше ввели масочный режим с октября 2020 года. В течение восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.

Вскоре Сумскую область выведут из красного уровня эпидемической опасности по распространению коронавируса. Соответственно в Украине не будет красной зоны.