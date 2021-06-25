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пятница, 25 июня 2021 05:20

Правительство Канады угрожает Ирану Международным судом ООН

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Правительство Канады угрожает Ирану Международным судом ООН
В Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Фото: Reuters

Правительство Канады использует все возможности для привлечения к ответственности виновных в уничтожении самолета компании МАУ в Иране, включая процесс в Международном суде ООН.

"К отчету премьер-министр Джастин Трюдо внес свое обращение к родственникам жертв. В нем он заявил, что правительство использует все возможные варианты, в том числе Международный суд ООН в Гааге", - сообщает CBC News.

По словам Трюдо, приведенная в канадском отчете информация показывает, что "официальное изложение событий со стороны Ирана неискреннее, обманчивое и поверхностное, а также намеренно игнорирует ключевые факторы".

"Старшие должностные лица режима принимали решения, которые привели к этой трагедии, и мир не может позволить им скрыться за несколькими козлами отпущения", - подчеркнул Трюдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада не нашла умысла Ирана в уничтожении самолета МАУ

8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 граждан шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все они погибли.

Иранские власти после нескольких дней возражений признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

В июне 2021 прокуратура Ирана предъявила обвинение десяти должностным лицам в связи с катастрофой самолета МАУ.

Верховный суд канадской провинции Онтарио признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом.

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