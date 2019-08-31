Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики

 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
1 Просмотров: 4581
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 2835
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1476
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 612
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 450
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1467
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5022
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26469
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2736
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
7
6
20
8
4
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
Все ищут специалистов среди своих - украинец рассказал, как поехал работать фотографом в Париж
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
В Гонконге протестующие устроили просмотр фильма об украинской революции
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Ледяная красота: создали невероятные картины из льда и цветов
Бар забросали &quot;коктейлями Молотова&quot;: погибли 23 человека
Бар забросали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Пожары на берегах Амазонки видно из космоса
Видео
Все видео
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
ЦРУ узнало, что на самом деле взорвалось у российских военных
Мощный ливень затопил Мадрид
Мощный ливень затопил Мадрид
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Кто такая Сезария Эвора и почему Google посвятил ей дудл
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 26469
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6381
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2520
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2700
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 747
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
суббота, 31 августа 2019 16:39

Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики

  Комментировать
Позвал жену &quot;к ноге&quot;: Трамп нарвался на шквал критики
Трампа критикуют в сети из-за инцидента с женой. Фото: AFP

Президента США Дональда Трампа критикуют из-за видео, на котором он якобы зовет свою жену Мелани "к ноге".

Комедийный писатель Джеймс Фелтон, который опубликовал ролик в Twitter, сравнил его жест с движением, которым зовут собак.

"Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше, чем я". Также Дональд Трамп: "Сюда, девочка, иди сюда, девочка [похлопывает по ноге], иди сюда, жена. Хорошая девочка", - прокомментировал Фелтон видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп отменил свой визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским

Как отмечается, соответствующий инцидент произошел во время визита Трампа с женой в штат Огайо, куда они ездили в начале августа после массовой стрельбы в кафе.

Ролик посмотрели почти миллион пользователей.

Президент США Дональд Трамп оконфузился во время подъема по трапу самолета, бросив у входа свой зонтик. Инцидент попал в объектив камеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Смотреть можно вечно: появилось новое видео ликвидации Захарченко

В киевском институте учились четыре года

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 62787
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад
21
 Просмотров: 29271
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 5 Просмотров: 26212
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
Обмен пленными: что происходит в аэропорту
 Просмотров: 22266
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог
Гончарук придумал, где возьмет деньги на строительство дорог Просмотров: 18289
Мир
В Италии трагически погиб легендарный бодибилдер и лучший друг Шварценеггера
В Италии трагически погиб легендарный бодибилдер и лучший друг Шварценеггера Просмотров: 990
В Кремле заявили о встрече советников лидеров "нормандской четверки"
В Кремле заявили о встрече советников лидеров "нормандской четверки" Просмотров: 936
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
Мазохизм по-русски: в Москве снова вышли на демонстрацию
 Просмотров: 783
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды
Эксгумация ради примирения - подробности встречи Зеленского и Дуды Просмотров: 639
Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания
Ученые успешно протестировали на людях первый препарат от заикания Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
5
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
5
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
3
Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Голосов: 2390
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua