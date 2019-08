Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики

Президента США Дональда Трампа критикуют из-за видео, на котором он якобы зовет свою жену Мелани "к ноге".

Комедийный писатель Джеймс Фелтон, который опубликовал ролик в Twitter, сравнил его жест с движением, которым зовут собак.

"Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше, чем я". Также Дональд Трамп: "Сюда, девочка, иди сюда, девочка [похлопывает по ноге], иди сюда, жена. Хорошая девочка", - прокомментировал Фелтон видео.

Как отмечается, соответствующий инцидент произошел во время визита Трампа с женой в штат Огайо, куда они ездили в начале августа после массовой стрельбы в кафе.

Ролик посмотрели почти миллион пользователей.

Donald Trump:

"Nobody respects women more than me"



Also Donald Trump:

"Here girl, come here girl" [pats leg] "come here wife, there's a good girl" pic.twitter.com/kpAYOeLHRY