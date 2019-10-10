Пожар было не случайностью: ребенка обвинили в массовом убийстве

news.sky США: в Иллинойсе 9-летнего ребенка обвинили в массовом убийстве

В США девятилетнего ребенка обвинили в убийстве пяти человек.

В результате пожара, который произошел еще весной в трейлер-парке в Иллинойсе, погибли трое детей и двое взрослых, сообщает Sky News.

Никакой информации о обвиняемого обнародован не будет, но гособвинения может подтвердить, что пожар не был случайностью.

Прокуратура отмечает, что доказать в суде вину ребенка будет крайне трудно. По классификации ФБР убийство более чем трех человек считается массовым. В США в большинстве штатов нет минимального возраста наступления уголовной ответственности, так что теоретически ребенок в любом возрасте может стать фигурантом уголовного дела.

В большинстве случаев проводятся тесты, чтобы определить способность несовершеннолетнего осознавать свои действия.

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14-летний американец с штата Алабама, США, застрелил 5 членов своей семьи из пистолета калибра 9 мм. Трое погибли на месте, а остальные - в реанимации. Среди пострадавших 2 взрослых и дети.