Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей

Появилось видео обрушения здания в Майами. Фото: reuters

В сети появилось видео момента обрушения 12-этажного жилого дома в Майами, США.

Ролик опубликовало издание Fox 13.

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Спасатели сообщили, что количество жертв возросло с одной до четырех. Разбор завалов продолжается, и количество погибших может еще возрасти. Около 99 человек числятся пропавшими без вести.

Обрушение произошло утром 24 июня. Точные причины инцидента пока неизвестны.

В Майами, США, обрушилась часть 12-этажного здания. Под завалами могли оказаться более 100 человек. Авария произошла 24 июня ранним утром на пересечении 88-й ул. и Коллинз-авеню. Здание расположено недалеко от пляжа Майами-Бич.