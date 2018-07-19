Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы

В сети появилось видео, снятое на iPhone пассажиром во время авиакатастрофы в южноафриканском Вондербуми. Судно разбилось 10 июля. 19 человек получили травмы, двое погибли.

Трехминутную запись опубликовало южноафриканское бюро расследований. Его снял пассажир, сидевший у левого крыла. Двигатель самолета начинает гореть.

"Становится хуже. Становится плохо. Это становится очень плохо", - говорит автор видео. Затем они обсуждают событие на африкаансе. Через некоторое время также слышны крики на английском - "Все на выход!"

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Самолет Convair построили в 1954 году. Его должны вскоре передать в музей воздушного транспорта Aviodrome вблизи города Лелистад в Голландии.

Фото: Twitter

Вечером 15 июля возле с. Зарудье Роменского района Сумской области разбился легкомоторный самолет "X-32 Бекас", в результате чего погиб 54-летний пилот. Трагедия произошла в 20:07 во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий.