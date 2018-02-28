Появилась запись переговоров российских спецслужб с группой "Вагнера"

Группу "Вагнера" в 2015 году готовили к войне в Сирии. Фото: ОР

Служба безопасности Украины опубликовала запись разговора сотрудника спецслужбы РФ с командиром частной военной компании Дмитрием Уткиным он же "Вагнер".

"В начале 2015 года руководством Генштаба ВС РФ решался вопрос о формате военного контингента для отправки в Сирийскую Арабскуюй Республику в поддержку войск Б. Асада. Рассматривалось два варианта сухопутной операции: использование подразделений регулярных войск РФ или так называемых наемников - "ихтамнетов", пилотный проект которых был реализован на территории Украины.

Решение было принято в пользу подразделения спецслужб РФ ЧВК "Вагнера". Ключевым аргументом "за" стала возможность сокрытия Генштабом ВС РФ гибели российских военнослужащих во время боевых действий в Сирии во избежание негативного общественного резонанса.

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СБУ обнародует первые материалы по использованию спецслужбами РФ воинских подразделений под условным наименованием ЧВК "Вагнера" в боевых действиях за пределами территории России. Показательно, что соответствующее совещание состоялось в ГШ ВС РФ в конце февраля 2015 года", - говорится в сообщении.

СБУ обнародовала разговор двух русских террористов - командира ЧВК "Вагнера" ​​Дмитрия Уткина и его заместителя Андрея Трошева. С начала войны частная военная компания "Вагнера" ​​профессионально занималась диверсиями и провокациями на Донбассе. Возглавляет ее гражданин РФ, уроженец Свердловской области Дмитрий Уткин, он же "Вагнер".