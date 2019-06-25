Появилась информация о состоянии Шумахера

Шумахер живет с семьей. Фото: eurosport.ru

Гонщик Михаэль Шумахер сейчас находится в кругу семьи.

Об этом сообщил президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт.

"Это очень личная информация. Все, что я могу сказать, это то, что Михаэль в настоящее время находится в окружении любящих его людей. Он живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. И продолжает бороться", - рассказал Тодт.

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Он входит в список людей, которым разрешено посещать Михаэля Шумахера.

Гонщик и 7-кратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер понемногу выздоравливает. Вместе с семьей на испанской Майорке, отметил юбилей - 50 лет.