В Японии появилась должность министра по одиночеству. Фото: pixabay.com

В Японии создали должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране.

Такое поручение дал премьер-министр Ёсихидэ Суга, пишет Nikkei. Должность займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото. Он будет совмещать работу на двух должностях.

"Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры", - подчеркнул Суга.

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Сакамото также должен отслеживать состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.

Министр отметил, что связи между людьми в обществе в современном мире постоянно размывались. А пандемия коронавируса еще больше ограничила их контакты и сделала проблему очевидной.

В США запустили горячую линию, на которую можно позвонить и выкричаться. Ее создали для того, чтобы население могло выпустить пар и освободиться от стресса из-за пандемии коронавируса и изоляции. Каждый, кто просто устал от сегодняшних реалий, может позвонить по телефону горячей линии и покричать в трубку.