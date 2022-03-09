Повторение Чернобыля невозможно даже в условиях войны - эксперт

Блоки Запорожской АЭС/slovoidilo.ua

Обстрел Запорожской АЭС нужен, чтобы запугать, взять под контроль источник энергии и отключить ее, а не спровоцировать экологическую катастрофу. Россияне сами боятся, что может произойти, если АЭС будет уничтожена и станет угрозой для Европы.

Об этом Krytyka Polityczna рассказал эксперт по ядерной энергетике Томаш Яцковский из польского Национального центра ядерных исследований.

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По его словам, пожар на Запорожской АЭС беспокоит, потому что это "вопрос не технических проблем, а безумного решения, чтобы сознательно запугать людей".

"Прежде всего, это нужно, чтобы запугать украинцев, что им отключат электричество. Правда, там сейчас работает только один из шести энергоблоков. Но россияне атакуют еще одну – Южноукраинскую АЭС, расположенную в Николаевской области, и угрожают отключить электроэнергию в Мариуполе и других городах. Учитывая температуру и погоду, это спровоцировало бы страшную гуманитарную катастрофу в Украине. Это, конечно, не военная операция, а целенаправленное уничтожение и терроризм общества", - сказал эксперт.

Относительно того, можно ли энергоблок выключить, Яцковский ответил, что это не так легко, потому что в реакторе типа ВВЭР нужно поддерживать охлаждение, чтобы активная зона не расплавилась.

"Топливо в АЭС выделяет тепло не только в процессе выработки электроэнергии, но и после отключения энергетических мощностей. Продукты распада разлагаются, выделяя так называемое остаточное тепло, которое нужно рассеять. Для этого и предназначены аварийные системы охлаждения и питания", – пояснил он.

Он напомнил, что на японской АЭС Фукусима цунами уничтожило системы поставки воды для охлаждения, а также аварийного питания. А компания, которой принадлежала станция, допустила ошибку, когда решила не использовать для охлаждения морскую воду. Ибо не поняла, насколько сильно повреждены энергоблоки. В конце концов после аварии в Японии все электростанции мира проверили на сейсмическую устойчивость, а также исправность их систем аварийного питания и охлаждения.

"Обстрел Запорожской АЭС ставит своей целью запугать, взять под контроль источник энергии и отключить питание, а не спровоцировать экологическую катастрофу. Потому что россияне не оставили энергоблоки без обслуживания, хотя персонал работает под дулами автоматов. Они сами боятся того, что может произойти, если уничтожат эту АЭС. Там речь не идет о чернобыльском сценарии. Потому что технически это энергоблоки совсем другого типа", – сказал эксперт.

Яцковский убежден, что даже в условиях войны авария на реакторах типа ВВЭР невозможна, потому что их конструкция полностью отличается от реакторов РБМК, которые были использованы в Чернобыле. Яцковский тоже не верит, что в украинских реакторах можно спровоцировать взрыв.

"Можно делать грязные бомбы, то есть загрязнить местность с помощью обычного взрыва, который приведет к выбросу в атмосферу радиоактивных материалов. Но это вне того, что можно представить. Потому что Россия всегда хорошо сотрудничала с МАГАТЭ, а ее реакторы высоко ценят в мире", – говорит эксперт.

В то же время, он добавляет, что Россия нарушила все конвенции - применила кассетные и вакуумные бомбы, а также угрожает применить стратегический ядерный арсенал. А власти СССР когда-то умышленно устроили взрыв ради эксперимента. В 1950-х взорвали свалку ядерных отходов возле Челябинска. Целью было проверить, как зараженная территория будет функционировать. Она до сих пор остается закрытой зоной. Это так называемая Кыштымская катастрофа. Сейчас Россия оккупировала территорию вокруг ЧАЭС.

"Но трудно поверить, что она попытается повторить такой эксперимент в саркофаге, который построило международное сообщество. Похоже, Запорожскую АЭС заняли преднамеренно так, чтобы не повредить", – говорит Яцковский.

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