Построили самое длинное подводное тоннель-шоссе

Аэрофотоснимок участка Наньцюань только что открытого туннеля Тайху / Getty Images

После почти четырех лет строительства завершили самое длинное подводное автомобильное туннель-шоссе в мире. Теперь оно открыто для движения.

Туннель Тайху в Китае, протяженностью 10,79 км, тянется под одноименным озером, примерно в 50 км к востоку от Шанхая. Об этом сообщает CNN.

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По словам властей, стоимость строительства составила около $1,56 млрд. Строить начали 9 января 2018 года.

Более 2 млн кубов бетона использовали для двухстороннего туннеля с шестью полосами движения и шириной 17,45 м. Потолок туннеля оборудован яркими светодиодными фонарями.

Туннель - часть шоссе Чанчжоу-Уси на 44 км, которое открылось 30 декабря 2021 года. Это альтернативная скоростная дорога для путешественников, которые ездят между Шанхаем и Нанкином. Оно соединяет скоростные магистрали Сучжоу, Уси и Чанчжоу. Его построили, чтобы уменьшить транспортную нагрузку на города рядом с озером Тайху, одновременно способствуя экономическому развитию городов в районе дельты реки Янцзы.

Самый длинный в мире подземный автомобильный туннель на 14,3 км с двумя дорогами - в Норвегии. Он проходит между городами Ставангер и Странд. Подводный туннель Tokyo Bay Aqua-Line, проходящей под Токийским заливом, составляет 9,6 км. Самый длинный подводный туннель в мире - под Ла-Маншем. Он соединяет Англию и Францию по железной дороге. Его подводная часть 37,9 км.

Строительство Сырецко-Печерской линии столичного метро в Киеве продолжается с задержкой графика. Об этом заявили в Киевметрострое. В связи с эпидемической ситуацией в Украине, график строительства нарушился.