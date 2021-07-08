Обещанного метро на Виноградарь до конца года не будет: назвали причину

Строительство продолжения Сырецко-Печерской линии столичного метро продолжается с задержкой графика.
Об этом заявили в Киевметрострое.
"В связи с эпидемической ситуацией в мире и Украине, график строительства несколько нарушился. Однако мы стараемся догонять отставание", - сообщила пресс-служба генподрядчика "Экономической правде".
Ориентировочные сроки открытия станций Мостицкая и Проспект Правды ни в Киевском метрополитене, ни в Киевметрострое не сообщили.
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Но мэр города Виталий Кличко уверял, что хотя бы одну станцию до конца 2021 года откроют.
От станции Мостицкая до станции Сырец работает подземный проходческий щит "Галина". 5 июля он преодолел 1082 м из общих 1256 и или 86% пути.
Когда комплекс достигнет станции Сырец, его демонтируют и снова соберут на Мостицкой. Тогда "Галина" начнет рыть параллельный тоннель.
"86 процентов работ на одном туннеле Киевметрострой выполнил за 10 месяцев. Чтобы успеть открыть движение между Сырцом и Мостицкой до конца 2021 года, скорость строительства второго тоннеля должна вырасти минимум вдвое", - говорится в статье.
Две новые станции метро на Виноградарь - Мостицкая и Проспект Правды - будут перевозить до 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 км.
По состоянию на конец июня общая сумма на финансирование работ по строительству метрополитена за 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5, 98 млрд грн.
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