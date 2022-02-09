Постпред России при ЕС захотел распустить НАТО

Чижов говорит, что Украина не должна вступить в НАТО. Фото: ТАСС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что нейтральный статус Украины мог бы помочь в урегулировании "кризиса".

Об этом он сказал в интервью британскому телевидению.

Чижов иронично добавил, что "кратчайший путь к нейтралитету Украины – распустить НАТО".

Указал, что у границы России уже есть страны с нейтральным статусом, такие как Финляндия и Швеция. Пожаловался, что Москва "вынуждена" следить за Польшей и Румынией, где устанавливают ракетные установки НАТО.

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Финляндия после нападения Советского Союза в 1939 году была вынуждена согласиться с потерей территорий. После второй мировой войны ей навязали политику неприсоединения. Только в 1995 году Финляндия присоединилась к Европейскому Союзу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия намерена сломать всю систему безопасности Европы. Об этом он сказал на мероприятии, организованном посольством Франции в США, трансляция которого велась в Twitter Европейской службы внешних связей.