Поссорились из-за маски: мужчина застрелил кассира супермаркета

В США покупатель застрелил кассира в магазине из-за маски. Фото: unsplash.com

В супермаркете округа Де-Калб штата Джорджия, США покупатель 30-летний Виктор Ли Такер застрелил кассира. Причиной стала ссора из-за ношения медицинских масок.

"Такер ушел из магазина, не сделав покупку, но сразу же вернулся. Подошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил", - сообщили в местном бюро расследований.

Затем мужчина открыл огонь по охраннику магазина. Пули также затронули второго кассира. После происшествия, злоумышленник бросился бежать, но правоохранители его задержали.

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Пострадавшего охранника доставили в медицинский центр Атланты, кассиру, что выжила, оказали помощь на месте.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка.