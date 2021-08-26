Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека

Фото: twitter.com/SIAB_Castellon

В муниципалитете Пеньискола, Испания, среди ночи обрушился трехэтажный жилой дом. Под завалами находятся три человека.

Об этом сообщило издание El Periodico.

Спасатели проводят поисковые работы. Одного человека из-под завалов достали.

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Точные причины обрушения пока неизвестны. Однако спасатели предполагают, что инцидент произошел из-за проливных дождей в регионе. Ливни идут уже несколько дней.

На поиски пострадавших направили шесть спасательно-поисковых подразделений, кинологов, подразделение техники и материально-технического обеспечения.

Коста-Рику накрыли самые мощные за последние 40 лет дожди, спровоцировавшие наводнения. Местные власти эвакуировали более 3 тыс. жителей. В городе Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень наблюдали в 1978 году.