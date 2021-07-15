Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего

В США на дороге взорвался бензовоз. Фото: скриншот с видео

В штате Мичиган, США, водитель бензовоза потерял управление и влетел в отбойник. Транспортное средство мгновенно взорвалось.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Местная полиция опубликовала видео инцидента, который произошел посреди дороги. Водителю удалось выбраться из бензовоза живым. У него есть незначительные травмы.

В цистерне бензовоза в момент взрыва было около 53 тыс. л горючего.

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Пожарные тушили пламя более 2 ч. После этого еще несколько часов убирали место происшествия.

Пожар вызвал структурные повреждения дороги между штатами. В свою очередь Министерство транспорта Мичигана закрыло полосы движения на север и юг до тех пор, пока не проведут ремонт. Скорее всего, понадобится замена дорожного покрытия, которое огонь расплавил и привел в негодность.

В порту Джебель-Али, Дубаи, где находятся контейнерные и нефтяные судна, произошел мощный взрыв. Скорее всего, взорвалось на нефтяном судне.