Посольство США призывает расследовать убийства Гонгадзе и Шеремета

Посольство США напомнило об убийствах журналистов Гонгадзе и Шеремета. Фото: Visa Gljbal

Посольство США в Украине призывает расследовать убийства Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов.

Также посольство обратилось к России с требованием освободить задержанных украинских журналистов. Соответствующее заявление к международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов опубликовали в Twitter посольства США.

"Мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды.

Мы также призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму", - говорится в сообщении.

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В партии "Слуга народа" пообещали сделать все возможное для безопасности журналистов в Украине. Об этом говорится в заявлении политсилы ко дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.