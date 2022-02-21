Посольство США предупредило о возможных терактах в России и на украинской границе

Посольство США призвало своих граждан в России быть бдительными. Фото: Pexels

Посольство США в России предупредило о возможных угрозах в местах массового скопления людей в крупных городах и районах у границы с Украиной.

Об этом сообщило посольство США в России.

"Были угрозы нападений на торговые центры, метро, ​​другие места общественного скопления в крупных городских районах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - говорится в заявлении.

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Американцев в России посольство призвало быть готовыми и иметь планы эвакуации из страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки возможного полномасштабного вторжения и того, что Россия готовится создать повод для нападения. Он отметил, что на украинскую границу прибывают все новые российские войска.