Посольство России в Праге облили кетчупом

Кетчуп должен был символизировать кровь чехов, погибших при взрыве на складе боеприпасов в октябре 2014 года. Фото: Tekdeeps

В ночь на 18 апреля стены вокруг российского посольства в Праге облили кетчупом.

На месте задержали 7 причастных к инциденту. Об этом сообщил представитель полиции Ян Данек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия просит помилования у всего мира

Участники акции пояснили, что кетчуп должен был символизировать кровь 2 чехов, которые погибли при взрыве на складе боеприпасов в октябре 2014 года и те преступления, которые совершил режим Путина.

"Кровь" со стен смыли оперативно. Уже на утро воскресенья они были чистые.

Также в течение ночи под стенами посольства РФ группа людей пела патриотические песни, а утром перед зданием появились студенты из антипутинскими баннерами.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.