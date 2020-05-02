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суббота, 02 мая 2020 15:14

Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега

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Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
Посол Украины в ФРГ отказался от приглашения бургомистра Берлина принять участие в возложении цветов перед домом на Шулленбургринг. Фото: ermany.mfa.gov.ua.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг. Там 2 мая 1945 года капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.

"Несколько недель назад трое послов получили приглашение от мэра Берлина Михаэля Мюллера. Вместе с представителями России, Украины и Беларуси он хотел в эту субботу положить венок, чтобы отметить конец Второй мировой войны, и не у одной из крупных достопримечательностей города, а перед извне незаметным жилым домом в районе Берлин-Темпельхоф ... Украинский посол отклонил приглашение ", - говорится в сообщении издания Tagesspiegel.

Мельник выразил благодарность за приглашение, и объяснил причину своего отказа.

"Чествование памяти украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре. Совместное чествования памяти немыслимо! ", - заявил посол, акцентировав на том, что за это время жертвами агрессии Кремля стали более 14 тыс украинцев.

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Мельник добавил, что во время Второй мировой войны более 6 млн украинцев воевали в рядах Красной Армии и еще 250 тыс в войсках союзников. Более 3 млн украинских солдат не вернулись домой живыми, в том числе положив жизнь в последние дни войны в операции по освобождению Берлина. Вермахт и эсэсовцы убили более 5 млн жителей Украины, которая была полностью оккупированной между 1939 и 1944 годами.

9 мая во России устроят парад авиационной техники и праздничный салют. Акцию "Бессмертный полк" в РФ проведут в виде "виртуального марша".

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02
мая

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