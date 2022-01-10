Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие

Германия должна обеспечить Украину оборонным вооружением.
Она отвечает за безопасность нашего государства, сказал посол Андрей Мельник в комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke, передает Der Spiegel.
"Германия должна отказаться от морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым вооружением", - сказал дипломат.
Добавил, что Германия несет такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль.
Мельник призвал правительство Германии работать над вступлением Украины в НАТО и ЕС.
"Ибо только в случае, если Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического пакта, Путин навсегда избавится от соблазна напасть на нас", - сказал он.
Посол добавил, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол советует не ждать от Германии поставок оружия
"Все сигнальные огни мигают ярко-красным", - сказал он.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую блокаду.
Комментарии1