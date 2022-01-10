Посол требует от Германии поставлять в Украину оружие

Германия продолжает блокировать поставки оборонительного оружия. Фото: Reuters

Германия должна обеспечить Украину оборонным вооружением.

Она отвечает за безопасность нашего государства, сказал посол Андрей Мельник в комментарии газетам немецкой медиагруппы Funke, передает Der Spiegel.

"Германия должна отказаться от морально опасной блокадной позиции и срочно обеспечить Украину необходимым вооружением", - сказал дипломат.

Добавил, что Германия несет такую ​​же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль.

Мельник призвал правительство Германии работать над вступлением Украины в НАТО и ЕС.

"Ибо только в случае, если Украина станет неотъемлемой частью Североатлантического пакта, Путин навсегда избавится от соблазна напасть на нас", - сказал он.

Посол добавил, что опасность российского вторжения в Украину остается высокой.

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"Все сигнальные огни мигают ярко-красным", - сказал он.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки Украине вооружения в рамках НАТО. Теперь посол Украины в Берлине призывает новое правительство снять такую ​​блокаду.