Посол России вернулся в США

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты Америки после примерно трех месяцев пребывания в Москве.

Самолет с ним приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Посол прилетел регулярным рейсом "Аэрофлота", пишет ТАСС.

После приземления авиалайнера Антонова встретили российские дипломаты и вместе с ним отправились на автомобилях посольства в Вашингтон.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что руководство должно "заплатить цену" в связи с попытками вмешательства Москвы в американские выборы. Также Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли Путина убийцей.

После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находился с 21 марта. А посол США в РФ Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

О возвращении послов договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече 16 июня.