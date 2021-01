"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере

Джоэл Лион, посол Израиля в Украине, негативно высказался о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

В своем Twitter он назвал Бандеру "пособником нацистского режима".

В Киеве 1 января состоялось факельное шествие к 112-му дню рождения Бандеры.

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Украине пора смириться со своим прошлым", - написал Лион, комментируя мероприятие, которое посвятили лидеру ОУН.

По словам посла, представители украинской власти "до сих пор отмечают исторические события и их фигур, которые надо раз и навсегда осудить".

We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for #Ukraine to come to terms with its past. https://t.co/yUtmk5Y9MP