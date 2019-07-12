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Послы G7 раскритиковали люстрацию от Зеленского

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Послы G7 раскритиковали люстрацию от Зеленского
Страны G7 отреагировали на предложение люстрации от Зеленского. Фото: из открытых источников

Послы стран "Большой семерки" поддерживают привлечение к ответственности виновных не в злоупотреблении властью, но отмечают различия нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.

Об этом говорится в заявлении послов.

"Избирательные изменения и политическая ротация является нормой в демократических странах, в отличие от не выборосного наложения запретов на всех учасников исполнительного и законодательного процессов управления. С 2014 года мы приветствуем прогресс в реформировании ряда важных сфер.

Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. Однако, по нашему убеждению, нынешнюю ситуацию в Украине нельзя сравнить с той, которая была после Революции Достоинства", - отметили послы.

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Президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Нынешние народные депутаты активно комментируют инициативу президента Владимира Зеленского расширить закон о люстрации лиц, занимавших высокие государственные должности последние 5 лет.

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12
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