Послы ЕС ввели индивидуальные санкции против России из-за Навального

Из-за Навального ЕС ввел санкции против России. Фото: Reuters

Послы стран Европейского Союза приняли решение о введении санкций против России из-за отравления и арест оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится на сайте ЕС.

Под ограничения попали руководители 4 силовых ведомств РФ - генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следкома Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин ужесточил наказание за неповиновение силовикам на акциях протеста в поддержку Навального

Санкции предусматривают замораживание активов в банках Европы и ограничения на въезд в ЕС.

Официально пакет санкций вступит в силу 5 марта 2021-го.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза готовы ввести индивидуальные санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.