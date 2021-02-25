Послы ЕС ввели индивидуальные санкции против России из-за Навального

Послы стран Европейского Союза приняли решение о введении санкций против России из-за отравления и арест оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится на сайте ЕС.
Под ограничения попали руководители 4 силовых ведомств РФ - генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следкома Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
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Санкции предусматривают замораживание активов в банках Европы и ограничения на въезд в ЕС.
Официально пакет санкций вступит в силу 5 марта 2021-го.
Министры иностранных дел стран Европейского Союза готовы ввести индивидуальные санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
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