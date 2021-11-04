После убийства Хатчинс кинооператоры требуют запретить настоящее оружие на съемках

Операторку из Украины случайно убили на съемках. Фото: Reuters

Голливудские кинооператоры требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемках фильмов

214 человек выступили с инициативой после случайного убийства оператора Галины Хатчинс, сообщает Variety.

Требование подписали Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"). Они призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать инициативу.

Некоторые штаты уже запретили оружие на съемках.

Сенатор от Калифорнии Дэйв Кортезе заявил о готовности запретить настоящее огнестрельное оружие и боевые патроны в кинопроизводстве.

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В штате Нью-Мексико тоже могут запретить использование оружия. Об этом заявила губернатор штата Мишель Луджан Гришем.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".