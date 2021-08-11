После пожаров Турцию накрыла новая стихия

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После борьбы с лесными пожарами Турцию заливает сильными дождями.

Населенные пункты вдоль Черноморского побережья затопило. В некоторых районах наводнение вызвало оползни. Один человек пропал.

Пишут издания Daily Sabah и Hurriyet.

Сильные ливни прошли на севере страны 10 и 11 августа. Больше всего залило провинции Карабюк, Кастамону, Синоп и Бартын, где исчезла 80-летняя женщина.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющего Бартын и Карабук.

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Оползни в провинции Синоп повредили несколько домов и автомобили.

В провинции Кастамону сильные осадки затопили подвалы. В Бартине спасли людей, которые застряли в авто и были заблокированы в домах. В районе села Зафер вблизи города Кемер река, вышедшая из берегов, затопила первые этажи домов и магазинов.

Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. По последним данным, тушения семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний взяли под контроль за последние дни. Привлекли тысячи специалистов, которым приходится работать на жаре почти + 40°C.