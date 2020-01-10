После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь

Шведка 27-летняя Анжелика Исаксен показала в соцсети последствия неудачной пластической операции. Летом 2019-го она заплатила 6 тыс. фунтов (почти $8 тыс. - Gazeta.ua) за повторное увеличение груди, подтяжку ягодиц и живота в турецкой клинике, которую нашла в Instagram.

Через несколько недель после операции, грудной имплант выпал из ее тела, сообщает dailymail.co.uk.

Исаксен имеет двоих детей. После вторых родов, женщина решила скорректировать тело для соревнований по бикини. Выбор пал на клинику со сниженными ценам, которую рекламировали знаменитости в соцсетях.

Фото: Caters news agency

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Сначала ей провели подтяжку ягодиц и живота. Результаты операции сначала порадовали Исаксен. Через несколько дней после увеличения груди, правая раздулась, покраснела и постоянно пульсировала от боли. Но врачи в клинике заявили, что так должно быть. В безымянном медицинском учреждения Исаксен провели 6 дней.

Когда она вернулась домой в Швецию, через две недели после операции, шов начал расходиться. Из него выдвинулся имплант, который был в коричневой веществе.

Женщина обратилась в госпиталь. Оказалось, что в клинике женщина заразилась штаммом золотистого стафилолока, который устойчив к большинству антибиотиков. Врачи сообщили, что имланты придется удалить. Операцию сделали в начале января 2020-го.

До операции Анжелика имела второй размер бюстгальтера. Какого размера были введены импланты осталось неизвестным.

"Я поделилась своей истории, чтобы уберечь женщин и молодых девушек от бюджетных операций. Я доверяла блогерам, которые рекламировали эту клинику. Но оказывается, плохие отзывы те просто блокируют и удаляют. Так же меня заблокировали в WhatsApp и Instagram", - говорит Исаксен.

Инфекция МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк) - тип бактерий, которыми часто заражаются люди в нестерильных операционных. Можно заразиться и от прикосновения к зараженному человеку, а также через вещи общего быта - полотенца, чашки, таулет.