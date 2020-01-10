 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 7515
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6048
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1395
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1026
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 49131
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7470
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1989
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27477
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2727
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
7
5
29
3
4
После дешевой пластической операции у женщины &quot;отвалилась&quot; грудь
После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Выделяет трупный запах и растет без корней: нашли самий большой в мире цветок
Показали фото австралийских пожаров со спутника
Показали фото австралийских пожаров со спутника
Видео
Все видео
Произошел взрыв на российском заводе
Произошел взрыв на российском заводе
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Видео обстрела американских баз показали по иранскому телевидению
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Жириновский раздал крепостным по тысяче рублей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
Российские туристы занялись сексом на пляже среди людей
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1782
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2727
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3690
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1593
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 270
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 13:57

После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь
7

  Комментировать

Шведка 27-летняя Анжелика Исаксен показала в соцсети последствия неудачной пластической операции. Летом 2019-го она заплатила 6 тыс. фунтов (почти $8 тыс. - Gazeta.ua) за повторное увеличение груди, подтяжку ягодиц и живота в турецкой клинике, которую нашла в Instagram.

Через несколько недель после операции, грудной имплант выпал из ее тела, сообщает dailymail.co.uk.

Исаксен имеет двоих детей. После вторых родов, женщина решила скорректировать тело для соревнований по бикини. Выбор пал на клинику со сниженными ценам, которую рекламировали знаменитости в соцсетях.

Анжелика Исаксен обратилась к турецкой безымянной пластической клиники, чтобы скорректировать тело после вторых родов и подготовиться к соревнованиям по бикини
Фото: Caters news agency
Анжелика Исаксен обратилась к турецкой безымянной пластической клиники, чтобы скорректировать тело после вторых родов и подготовиться к соревнованиям по бикини
Анжелика Исаксен обратилась к турецкой безымянной пластической клиники, чтобы скорректировать тело после вторых родов и подготовиться к соревнованиям по бикини
Анжелика Исаксен обратилась к турецкой безымянной пластической клиники, чтобы скорректировать тело после вторых родов и подготовиться к соревнованиям по бикини
Анжелика Исаксен обратилась к турецкой безымянной пластической клиники, чтобы скорректировать тело после вторых родов и подготовиться к соревнованиям по бикини

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уникальная операция по пересадке лица длилась 31 час

Сначала ей провели подтяжку ягодиц и живота. Результаты операции сначала порадовали Исаксен. Через несколько дней после увеличения груди, правая раздулась, покраснела и постоянно пульсировала от боли. Но врачи в клинике заявили, что так должно быть. В безымянном медицинском учреждения Исаксен провели 6 дней.

Когда она вернулась домой в Швецию, через две недели после операции, шов начал расходиться. Из него выдвинулся имплант, который был в коричневой веществе.

Женщина обратилась в госпиталь. Оказалось, что в клинике женщина заразилась штаммом золотистого стафилолока, который устойчив к большинству антибиотиков. Врачи сообщили, что имланты придется удалить. Операцию сделали в начале января 2020-го.

До операции Анжелика имела второй размер бюстгальтера. Какого размера были введены импланты осталось неизвестным.

"Я поделилась своей истории, чтобы уберечь женщин и молодых девушек от бюджетных операций. Я доверяла блогерам, которые рекламировали эту клинику. Но оказывается, плохие отзывы те просто блокируют и удаляют. Так же меня заблокировали в WhatsApp и Instagram", - говорит Исаксен.

Инфекция МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк) - тип бактерий, которыми часто заражаются люди в нестерильных операционных.

Можно заразиться и от прикосновения к зараженному человеку, а также через вещи общего быта - полотенца, чашки, таулет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После дешевой пластической операции у женщины "отвалилась" грудь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов

Лавина накрыла четыре тысячи человек

Самое читаемое
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 22862
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 12690
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 10809
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 9477
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
 Просмотров: 7524
Мир
Украина получила важные данные об авиакатастрофе в Тегеране
Украина получила важные данные об авиакатастрофе в Тегеране Просмотров: 882
Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов
Создали международную организацию для урегулирования военных конфликтов
 Просмотров: 99
Лондон готовит санкционный список, в который могут попасть россияне и ливийцы – СМИ
Лондон готовит санкционный список, в который могут попасть россияне и ливийцы – СМИ Просмотров: 117
У вертолета, который вез детей в школу после каникул, отказал двигатель
У вертолета, который вез детей в школу после каникул, отказал двигатель Просмотров: 936
На фоне ситуации с Ираном: Трамп предлагает взять в НАТО страны Ближнего Востока
На фоне ситуации с Ираном: Трамп предлагает взять в НАТО страны Ближнего Востока Просмотров: 423
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
2
Пилоты пытались вернуться. Объявили предварительные результаты расследования авиакатастрофы МАУ
2
Иранские следователи заявили, что данные обоих черных ящиков повреждены
Голосов: 1352
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua