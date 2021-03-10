"После бутылки пива индейцы становятся неадекватными" - путешественница

Путешественница Оля Манько / Из архива Оли Манько

Бывшая ведущая "Нового канала" и YouТube-блогер Оля Манько рассказала, как ее муж Максим Узол и съемочная команда канала едва не стали жертвами индейцев в джунглях Эквадора.

"В Эквадоре остановились в красивом городке Баньос - вокруг водопады, горы, добрые люди. У команды Макса была съемка с индейцами глубоко в джунглях. Выезд ночью, чтобы успеть вернуться до ночи. Держала всегда с ним связь. Съемки должны были закончить в 20:00. Пишу ему. Понимаю, что с ним и командой нет связи. В 21:00 звонит местный, который помогал искать людей, спрашивает, Максим не звонил. Говорит, прислали ему сообщение, что застрял в джунглях и не может выбраться. Местный за деньги завез и должен был забрать, но не выполнил обещания. Поэтому, наверное, будут там ночевать", - рассказывает Оля Манько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Можно заработать от 89 до 267 грн за добычу". Ведущий ловил ящериц на индонезийском острове

Перед этим украинец, живущий в этой стране Латинской Америки, рассказал, как группа туристов заблудилась, зашла на территорию индейцев, попала в плен. Дело в том, что с вождями племен следует заранее за плату договариваться, кто войдете на их территорию. Все джунгли поделены между племенами, но границы никак не промаркированы. Бедолаг-туристов подвешивали в одном из поселений индейцев, смазывали чувствительные участки лица перцем чили. Только стараниями властей Эквадора удалось их со временем освободить.

"Вспоминаю историю о плене, и что мой муж в джунглях с индейцами, - продолжает путешественница. - Трудно предсказать, как себя поведут, хотя с ними договорились и заплатили. В панике включаются все силы на решение проблемы. Начинаю звонить местные такси, прошу поехать в джунгли ночью. Там дорога после дождя, через горы, серпантины. Днем опасно, а не то, что ночью. Макс вылез на холм и сбросил геолокацию. Наконец, составила план. Одна машина их заберет у ближайший городок, а другая оттуда к нашему городу. Под утро команда приехала. Как оказалось, не зря подняла шум-гам. Индейцы, когда напьются, становятся неадекватными. Начали тянуть выпить. Им, чтобы напиться, достаточно бутылки пива. Не привыкли к спиртному. Они выпили, начали приставать к девушкам из команды, грубо обращаться, кричать. Поэтому их вовремя вывезли и спасли".

Подробнее рассказы блогерки и путешественницы читайте в свежем номере журнала "Країна".