После 40-часовой вечеринки в стране усилили ограничения на передвижение

В Испании усилили ограничения на передвижение через 40-часовую вечеринку. Фото: RTVE

В ряде регионов Испании в воскресенье, 3 января, усиливаются ограничения на передвижение.

В ближайшие часы новые ограничения вступят в силу в таких сообществах, как Андалусия, Мадрид и Арагон. В Мадридском регионе будут запрещены въезд и выезд с понедельника, кроме как по уважительным причинам, пишет RTVE.

Решение было принято после появления информации о незаконном рейве на промышленном складе в барселонском пригороде Линарс-дель-Валлес, который разогнала полиция после почти 40 часов вечеринки.

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Каталонская федерация ночных заведений обвинила власть в "пассивности" за то, что она так долго не закрывала вечеринку и не реагировала на перемещение сотен человек. Некоторые из них прибыли из других европейских стран, несмотря на существующие ограничения.

В полиции заявили, что арестовали двух человек и ведут расследование еще в отношении 5-х за организацию незаконной вечеринки. Им может грозить штраф до €3 тыс.

Испания будет вести реестр всех, кто откажется вакцинироваться от Covid-19, хотя имен не разглашать публично. Такое заявление сделали в испанском правительстве.