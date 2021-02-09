Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни

Порноакторка Стормі Деніелс / Wikipedia

Порнозвезда, которая утверждает, что занималась сексом с Дональдом Трампом говорит, что это были худшие 90 сек. ее жизни, потому что заставили ее ненавидеть себя.

Сторми Дэниелс, 41 год, утверждает, что занималась сексом с бывшим президентом США, когда тот уже был женат на Мелании Трамп 2006-го. Об этом пишет Daily Star.

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Сторми, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, рассказала детали в интервью. Она как будто рассказывала Трампу бизнес-детали порноиндустрии, когда они сидели в ее гостиничном номере. Она утверждает, что после того, как сходила в туалет во время встречи, вернулась и увидела, как Трамп ждет ее в белье.

Когда ее спросили, каким Трамп был любовником, она ответила, что он не продержался долго и хотел только миссионерскую позу.

"Он просто все время продолжал говорить, что нам так хорошо вместе, не так ли, дорогая. Меня бы вырвало от него, если бы тогда пообедала. После встречи попросил подписать ему DVD с моим участием", - рассказала порноактриса.

По данным американских СМИ, звезде фильмов для взрослых 2016-го, незадолго до президентских выборов, заплатили $130 тыс. за то, чтобы молчала о сексе с Трампом. В то время интересы кандидата в президенты представлял адвокат Майкл Коэн, который публично признал, что был такой платеж. За это его уволили. Трамп отрицает, что такое событие когда-либо было.

В сентябре прошлого года актриса и экс-модель Эми Доррис обвинила Трампа в неподобающем поведении сексуального характера. Инцидент якобы произошел в Нью-Йорке на открытом чемпионате США по теннису 1997 года. Сам Трамп все отрицает.