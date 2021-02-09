Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Просмотров: 306
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 144
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 711
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 522
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2448
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9738
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1620
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2223
Фото
Все фото
9
9
8
5
4
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн
Самый маленький дом Лондона продают за $1,3 млн
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
На берегу реки нашли кувшин с серебряными монетами
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Археологи обнаружили крем для лица, которому 2,7 тыс. лет
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 18
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 333
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 54
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 16:27

Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни

  Комментировать
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноакторка Стормі Деніелс / Wikipedia

Порнозвезда, которая утверждает, что занималась сексом с Дональдом Трампом говорит, что это были худшие 90 сек. ее жизни, потому что заставили ее ненавидеть себя.

Сторми Дэниелс, 41 год, утверждает, что занималась сексом с бывшим президентом США, когда тот уже был женат на Мелании Трамп 2006-го. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порноактриса отсудила у Трампа $44 тыс.

Сторми, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, рассказала детали в интервью. Она как будто рассказывала Трампу бизнес-детали порноиндустрии, когда они сидели в ее гостиничном номере. Она утверждает, что после того, как сходила в туалет во время встречи, вернулась и увидела, как Трамп ждет ее в белье.

Когда ее спросили, каким Трамп был любовником, она ответила, что он не продержался долго и хотел только миссионерскую позу.

"Он просто все время продолжал говорить, что нам так хорошо вместе, не так ли, дорогая. Меня бы вырвало от него, если бы тогда пообедала. После встречи попросил подписать ему DVD с моим участием", - рассказала порноактриса.

По данным американских СМИ, звезде фильмов для взрослых 2016-го, незадолго до президентских выборов, заплатили $130 тыс. за то, чтобы молчала о сексе с Трампом. В то время интересы кандидата в президенты представлял адвокат Майкл Коэн, который публично признал, что был такой платеж. За это его уволили. Трамп отрицает, что такое событие когда-либо было.

В сентябре прошлого года актриса и экс-модель Эми Доррис обвинила Трампа в неподобающем поведении сексуального характера. Инцидент якобы произошел в Нью-Йорке на открытом чемпионате США по теннису 1997 года. Сам Трамп все отрицает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 212815
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 43157
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 35919
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 26327
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 25416
Мир
В России нет места для прав человека и политических свобод - Боррель
В России нет места для прав человека и политических свобод - Боррель Просмотров: 63
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели бетонную стену
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели бетонную стену Просмотров: 396
В России дороги посыпают ядом и свинцом
В России дороги посыпают ядом и свинцом Просмотров: 288
Врач вакцинировал семью и десятки людей препаратом от коронавируса собственного производства
Врач вакцинировал семью и десятки людей препаратом от коронавируса собственного производства Просмотров: 468
Правительство отменило школьные экзамены из-за коронавируса
Правительство отменило школьные экзамены из-за коронавируса Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
Голосов: 0
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть