Попытки Турции и Израиля прекратить войну в Украине могут оказаться эффективными - CNN

Турция согласна выступить посредником в переговорах между РФ и Украиной. ФОТО: pexels.com

Усилия Турции и Израиля направленные на прекращение войны в Украине – могут быть эффективнее аналогичных попыток Франции и Германии.

Такое убеждение некоторых чиновников Администрации президента США базируется на хороших отношениях, которые у Израиля и Турции есть и с Украиной, и с РФ, пишет CNN.

"Могут быть и другие стороны, способствующие переговорам или выступающие посредниками. Очевидно, уже предпринимается ряд усилий. Но, скорее всего, конфликт будет продолжаться некоторое время. В конечном счете все закончится переговорами", - заявил неназванный изданием высокопоставленный чиновник Госдепа Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Урод, мы умираем здесь!" - оккупанты плачутся родителям и называют себя "пушечным мясом"

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.