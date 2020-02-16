Помпео имел встречу с Лавровым, которую пытались скрыть

Министры виделись в Мюнхене. Фото: Facebook

Госсекретарь США Майк Помпео говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу.

Американская сторона пыталась скрыть это, сообщает Politico.

Госдеп заранее не сообщал о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof.

Помощники Помпео не предоставили никакой информации по окончании встречи. Российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в Facebook. Выложила фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

Чиновник Госдепартамента позже подтвердил, что Помпео имел короткую беседу с Лавровым. Он отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.

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Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс конференции или общего заявления. На встречу не пригласили даже фотографов, чтобы те сняли пожатие рук дипломатов.

США могут выделить помощь для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости от России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской безопасности конференции.