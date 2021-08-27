Помидоры вместо Covid-вакцинации: ученые вывели "лечебные" томаты

Помидоры могут заменить вакцинацию от коронавируса. Фото: depositphotos.com

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса. Через два месяца первые добровольцы смогут попробовать чудо-томаты.

Об этом сообщили в Telegram Zamon.

Авторами разработки стали ученые из центра геномики и биоинформатики академии наук Узбекистана.

Помидоры должны стать альтернативой уже привычной для многих вакцинации. Исследователи клонировали часть клетки COVID-19, обнаруженного в Узбекистане. Полученный материал они поместили в клетку растения.

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Помидоры после такого эксперимента якобы могут выделять вакцину от Covid-19.

Ученые начали экспериментировать с января 2021 года. Первый урожай томатов можно собрать через два месяца.

Пока неизвестно, какая эффективность у таких помидоров. Перед массовым употреблением "лечебные" томаты должны получить разрешение Всемирной организации здравоохранения.

В части флаконов с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнения твердыми частицами. Поэтому Япония приостановила использование 1,63 млн доз препарата от американской компании.