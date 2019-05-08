Полякам позволят осмотреть обломки самолета Качиньского

Обломки откроют в мае. Фото: УНИАН

Российское следствие одобрило запрос Польши на осмотр обломков самолета польского президента Леха Качиньского.

Доступ к фрагментам откроют в конце мая, сообщают следователи РФ.

"В конце марта этого года Следком РФ одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польша запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам "Ту-154М", хранящимся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении.

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Обломки Ту-154М продолжают носить статус вещественных доказательств, расследование на сегодняшний день не завершено.

Самолет с польским президентом Лехом Качиньским упал под Смоленском в России 10 апреля 2010 года. Кроме главы государства и его супруги, в самолете находилось еще 94 чиновников, общественных деятелей и представителей духовенства. Все погибли.