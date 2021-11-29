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понедельник, 29 ноября 2021 07:39

Полсотни российских дипломатов выдворят из США

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Полсотни российских дипломатов выдворят из США
54 посла РФ с семьями покинут США в январе и июне. Фото: REUTERS

30 января 2022 года еще 27 российских дипломатов с семьями покинут Соединенные Штаты Америки.

Еще столько же должно покинуть страну 30 июня, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеоинтервью для журнала "Соловьев", передает Reuters.

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей – 27 человек с семьями. А 30 июня уедет аналогичное количество отсюда. Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом", – сказал Антонов.

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Добавил, что визовая проблема для них не решена. У их жен отобрана аккредитация. Детям не выдают визу.

Ранее в России заявили, что с 2016 года более 100 российских дипломатов с семьями уехали из США.

Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену принять меры по увеличению количества дипломатов в Москве, а в случае отказа со стороны РФ выслать из Штатов 300 сотрудников российского посольства.

Члены верхней палаты Конгресса США просят Байдена принять "немедленные меры" и расширить посольство США в России.

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