От Байдена требуют выслать из страны 300 российских дипломатов

Байден может выслать российских дипломатов. Фото: Reuters

Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену принять меры для увеличения количества дипломатов в Москве, а в случае отказа со стороны РФ - выслать из Штатов 300 сотрудников российского посольства.

Члены верхней палаты Конгресса США просят Байдена принять "немедленные меры" и расширить посольство США в России, говорится в заявлении.

"Эта диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США. Если таких действий не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США на паритет. Мы считаем, что такой шаг будет разумным и взаимным", - написали сенаторы.

Действия правительства России против посольства США в Москве "представляют значительный риск для национальной безопасности и существенно влияют на способность посольства работать".

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