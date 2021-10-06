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среда, 06 октября 2021 00:47

От Байдена требуют выслать из страны 300 российских дипломатов

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От Байдена требуют выслать из страны 300 российских дипломатов
Байден может выслать российских дипломатов. Фото: Reuters

Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену принять меры для увеличения количества дипломатов в Москве, а в случае отказа со стороны РФ - выслать из Штатов 300 сотрудников российского посольства.

Члены верхней палаты Конгресса США просят Байдена принять "немедленные меры" и расширить посольство США в России, говорится в заявлении.

"Эта диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема. Соответственно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, которые проходят службу в России, и количеством российских дипломатов, служащих в США. Если таких действий не будут приняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США на паритет. Мы считаем, что такой шаг будет разумным и взаимным", - написали сенаторы.

Действия правительства России против посольства США в Москве "представляют значительный риск для национальной безопасности и существенно влияют на способность посольства работать".

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Связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо прежде. И президент Байден, и президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции, заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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