Польскую границу снова атаковали со стороны Беларуси

Мигранты снова атаковали границу Польши со стороны Беларуси. Фото: rbc

После полуночи в понедельник несколько десятков человек пытались прорваться силой в Польшу из Беларуси.

В сторону пограничников бросали камни, пострадавших нет. Об этом сообщает Пограничная служба Польши, передает "Украинская правда".

"На участке, охраняемом подразделением Пограничной службы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев силой форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов

Польские пограничники также сообщают, что в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, которые все же перешли границу незамеченными.

25 декабря 69 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. В Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников. 23 декабря большая группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Польшу понтоном через реку Свислочь. Польские пограничники сообщили, что белорусские службы помогали иностранцам. Мигрантов задержали.