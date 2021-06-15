Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров

 
Ексклюзивы
1/5
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Просмотров: 180
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 504
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 549
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 738
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 945
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 369
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
Правительство приняло закон о запрете &quot;гей-пропаганды&quot;
Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Видео
Все видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 144
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 468
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 27
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
вторник, 15 июня 2021 17:18

Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров

  Комментировать
Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров
На Польшу осуществили кибератаку. Фото: ms.detector.media

Польша пострадала от "беспрецедентной" кибератаки. Поэтому премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание парламента.

Об этом сообщило издание Wiadomosci.

По словам официального представителя правительства Петра Мюллера, атака носит широкий характер.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - прокомментировал Мюллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры получили от крупнейшего производителя мяса $11 млн

Ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были сломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащих ему и его жене.

В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение российские хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram.

Хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены. Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 5985
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4284
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3681
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 3582
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3231
Мир
Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса
Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 108
США отрабатывали удары по российским С-400
США отрабатывали удары по российским С-400 Просмотров: 189
Российские наемники из вертолета стреляли по мирным жителям
Российские наемники из вертолета стреляли по мирным жителям Просмотров: 351
Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"
Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"
3
 Просмотров: 324
Внук Елизаветы II развелся. Поговаривают, из-за измены
Внук Елизаветы II развелся. Поговаривают, из-за измены Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
3
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 296
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть