Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров

На Польшу осуществили кибератаку. Фото: ms.detector.media

Польша пострадала от "беспрецедентной" кибератаки. Поэтому премьер-министр страны Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание парламента.

Об этом сообщило издание Wiadomosci.

По словам официального представителя правительства Петра Мюллера, атака носит широкий характер.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - прокомментировал Мюллер.

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Ответственный за реализацию Национальной программы вакцинации Михал Дворчик заявил, что подвергся атаке хакеров. Были сломаны электронная почта и страницы в социальных сетях, принадлежащих ему и его жене.

В заявлении политик предположил, что к атаке имеют отношение российские хакеры, так как информация была опубликована в российской социальной сети Telegram.

Хакеры взломали частную электронную почту главы канцелярии польского премьера Михала Дворчика и его жены. Злоумышленники также получили доступ к их аккаунтам в соцсетях.